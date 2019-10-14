مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

تنعقد فعاليات "الأسبوع الصناعي الكبير" في القاهرة يومي 8 و 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بدعم من وزارتي الصناعة والتجارة الروسية والمصرية. سوف يصبح المعرض أول نظير أجنبي للمعرض الصناعي الروسي "إننوبروم".