نساء عربيات صنعن التاريخ

علق قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية، على أنباء تصدره استطلاعات الرأي التي أشارت إلى حصوله على نحو 77% من الأصوات في جولة لإعادة.