ورقة إصلاحات الحكومة اللبنانية

تخيم حالة من الفوضى على مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع بقاء 10 أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تتجادل الطبقة السياسية البريطانية حول ما إذا كان الخروج سيتم باتفاق أو بدون اتفاق أو ما إذا كان سيتم إجراء استفتاء آخر.