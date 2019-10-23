بالأرقام... مقارنة بين الجيشين المصري والإثيوبي

قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة، فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.

وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي أشارت إلى قوله إن "البعض يتحدث عن استخدام القوة من جانب مصر، لكن يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".

ويحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 47 بين أقوى 137 جيشا في العالم، بينما يصنف الجيش المصري ضمن أقوى 12 جيشا في العالم.

وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين المصري والإثيوبي، تشمل العديد من معايير القوة، بينها القوة البشرية والمساحة والعتاد العسكري.

ويصل تعداد سكان مصر إلى 99.4 مليون نسمة، بينما يتجاوز تعداد سكان إثيوبيا 108 مليون نسمة، بحسب ما ذكره الموقع الأمريكي.

وتمتلك الدولتان قوة بشرية متاحة للعمل تزيد عن 40 مليون نسمة، إلا أن عدد من يصلحون للخدمة العسكرية في مصر يتجاوز 36 مليون نسمة، مقابل 25.5 مليون نسمة في إثيوبيا.