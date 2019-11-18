أكبر 10 عمليات اكتتاب سبقت طرح أسهم "أرامكو" في السوق السعودية

تصنف صواريخ "تور إم 2"، ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية، القصيرة المدى، التي يمكنها حماية المواقع العسكرية الثابتة والتشكيلات المتحركة، لقدرتها على العمل في الظروف الجوية المختلفة، وإطلاق الصواريخ أثناء الحركة وفي وضع الثبات خلال 10 ثوان من اكتشاف الهدف.