أبرز الصراعات والأزمات العسكرية في 2019

في عام 2019، تصادف الذكرى المئوية لميلاد صانع السلاح الروسي البارز ميخائيل كلاشنيكوف، ويبلغ اختراعه الأسطوري - بندقية كلاشنيكوف - 72 عامًا بالفعل.