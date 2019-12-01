الإيدز "المرعب"... أرقام مفزعة في الوطن العربي

وصلت نسبة الإصابة بمرض الإيدز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 10%.

وسجل الأردن أعلى نسبة إصابة بالإيدز في الدول العربية في عام 2018.

وشهد عام 2016 أعلى عدد وفيات في الشرق الأوسط حيث وصل عدد الوفيات في الصومال إلى 16 ألف حالة وفاة وفي السودان 3 آلاف وفي إيران 4 آلاف حالة وفاة.