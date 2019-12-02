مقترح إسرائيلي ببناء جزيرة اصطناعية على شواطئ غزة

وأفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الأحد، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بحث مع مسؤوليه الأمنيين مدى إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية أمام شواطئ غزة، وهو الاقتراح الذي سبق أن قدمه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من قبل.