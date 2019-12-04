معلومات عن الإنفاق العسكري العربي في 2019

تصنف إحدى الدول العربية ضمن أكثر 3 دول إنفاقا على جيوشها في عام 2019، ولا يسبقها في ذلك إلا الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

تشمل إحصائيات الموقع 17 دولة عربية، يتجاوز إجمالي ما تنفقه على جيوشها 135.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العسكري السعودي، تجاوز نسبة 51 في المئة من الإنفاق العسكري العربي في 2019.