مروحية النقل العسكري "مي-38تي"

والمروحية مصممة من أجل القيام بمجموعة من المهام: نقل الركاب والجنود والحمولة، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ. ووفقا للمطورين، تحتل مي-38 مكانا فريدا بين مي-8 والتقيلة مي-26. وسجلت المروحية عدة أرقام قياسية عالمية، وبحسب الخبراء هي قادرة على أن تحتل السوق الأجنبية.