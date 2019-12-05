مروحية النقل العسكري "مي-38تي"

https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104362/12/1043621260.png
عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/i/logo.png
https://arabic.sputniknews.com/infographics/201912051043620320-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%8A-38%D8%AA%D9%8A/
أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "مروحيات روسيا" أن روسيا انتهت من اختبار المروحيات المتعددة الأغراض "مي-38" في ظروف درجات الحرارة العالية والجبال.
والمروحية مصممة من أجل القيام بمجموعة من المهام: نقل الركاب والجنود والحمولة، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ. ووفقا للمطورين، تحتل مي-38 مكانا فريدا بين مي-8 والتقيلة مي-26. وسجلت المروحية عدة أرقام قياسية عالمية، وبحسب الخبراء هي قادرة على أن تحتل السوق الأجنبية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)