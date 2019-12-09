أسعار أكثر 10 سيارات مبيعا في مصر

احتلت السيارة اليابانية "نيسان صني" المركز الأول في قائمة أكثر 10 سيارات مبيعا في السوق المصري، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وباعت السيارة المجمعة محليا 9311 مركبةً خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، فيما جاءت "تويوتا كورولا" فى المرتبة الثانية بعد أن بلغت مبيعاتها 5189 سيارةً، وتلتها في القائمة "هيواندي توسان"، ثم "بي واي دي F3"، وفي المركز الخامس استقرت "كيا سبورتاج"، وتذيلت القائمة السيارة الكورية "هيونداي إلنترا AD".