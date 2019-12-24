أسلحة حصل عليها الجيش الروسي في 2019

في الوقت الحاضر، يتم تنفيذ برنامجين حكوميين للأسلحة في وقت واحد في روسيا؛ الأول مصمم للفترة 2011-2020، والثاني بدأ العام الماضي وسيستمر حتى عام 2027.

يشمل كلا البرنامجين شراء الأسلحة والمعدات لجميع أنواع القوات المسلحة. في نهاية عام 2019، حصل الجيش الروسي على عدد كبير من المعدات المختلفة، ما يزيد من حصة المعدات الحديثة ويؤثر على الكفاءة القتالية.