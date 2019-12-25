الإنفاق العسكري لدول "الناتو"

منذ تأسيس "الناتو" ازداد عدد الدول الأعضاء فيه إلى 29 دولة، بينما الإنفاق العسكري للحلف يتجاوز 1 ترليون دولار.

وكان قد أعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، سابقا أن الزيادة التراكمية في الإنفاق العسكري لحلف الناتو، بحلول عام 2024 ستصل إلى 400 مليار دولار، وهو "تقدم غير مسبوق".