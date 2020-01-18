خريطة آبار النفط في ليبيا

خريطة توضح الآبار والأحواض النفطية في ليبيا والأماكن المتوقع التنقيب فيها.
يعد مسدس "غلوك" من أشهر المسدسات، المفضلة لدى قوات تطبيق القانون، وحائزي الأسلحة النارية، نظرا لخفة وزنه، وسهولة استخدامه.
يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قاعدة "برنيس" العسكرية، التي تعد أكبر قاعدة جوية بحرية في الشرق الأوسط، وفي قطاع البحر الأحمر.
أدى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، اليوم السبت، اليمين القانونية، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما.
نفذت إيران ضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، يوم أمس الأربعاء، وصرح الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم شمل 20 موقعا في قاعدتي عين الأسد، غربي العراق، والقاعدة العسكرية الأمريكية في أربيل، بإقليم كردستان العراق.
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