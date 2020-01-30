نسبة تمثيل المرأة في الحكومات العربية

منذ استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تواردت أسماء عدة، رشحت داخل أروقة السياسيين، لرئاسة حكومة مؤقتة تحظى بقبول الشارع العراقي، وأبرز هذه الأسماء مصطفى الكاظمي، ومحمد توفيق علاوي، وعلي الشكري، والذي من المقرر أن يختار الرئيس العراقي برهم صالح أحدهم لشغل المنصب.