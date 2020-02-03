رئيس الوزراء العراقي الجديد في سطور

كلف الرئيس العراقي بَرهَم صالح، وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، بعد نحو شهرين من استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بضغط من مظاهرات حاشدة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.