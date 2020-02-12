حقائق وأكاذيب... كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين ببيان إنه حتى منتصف الليل من يوم 11 فبراير/ شباط حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا"، فيما أكد البيان شفاء 4740 شخصا.
أعلنت الحكومة المصرية، في مارس/ آذار 2015، إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، ومن المنتظر أن تكون مقرا للبرلمان والرئاسة والوزارات والرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية.
ينتشر زواج القاصرات في عدد من الدول، وتشير الأرقام إلى أن 650 مليون فتاة وامرأة ممن على قيد الحياة حاليا تزوجن عندما كن طفلات. وهناك 21 % من الشابات حول العالم تزوجن قبل 18 عاما.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تعتزم نشر منظومة صواريخ "أرض - جو" على الحدود مع سوريا، على خلفية التطورات الأخيرة في ريف إدلب السورية.
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