خريطة القواعد الأمريكية في العراق منذ 2003

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين ببيان إنه حتى منتصف الليل من يوم 11 فبراير/ شباط حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات تفيد بأن عدد المصابين بلغ 44653 إصابة مؤكدة، ووفاة 1113 شخصا"، فيما أكد البيان شفاء 4740 شخصا.