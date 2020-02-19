الشركات الأكثر بيعا للهواتف الذكية في 2019

في ترتيب أضخم الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط، جاءت إيران في المركز الأول في المنطقة، بينما حصلت على المركز الرابع عالميا، وتلتها مصر في المركز الثاني، بينما حصلت على الترتيب السادس عالميا.