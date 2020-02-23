10 معلومات عن القوات الجوية المصرية

تعتبر القوات الجوية المصرية قوة ضاربة تضم طائرات هيمنة جوية.. مقاتلات خفيفة.. مروحيات هجومية، ونقدم في الإنفوجرافيك التالي أبرز 10 معلومات عنها.
على مدار التاريخ تعصف بالبشرية أوبئة، بعضها يمكن السيطرة عليه والأخرى تخلف ملايين الضحايا، نستعرض في الإنفوجرافيك التالي أبرز الأوبئة التي اجتاحت العالم.
شكلت الولايات المتحدة والصين وأوروبا القدر الأكبر من نمو الثروة العالمية في العام الماضي، حيث أضافت كل منها 3.8 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار و1.1 تريليون دولار على التوالي. لكن أعلى معدلات نمو الثروة خلال 2019 كانت في الهند التي زادت ثروتها بنسبة 5.2%، تليها منطقة أمريكا اللاتينية بنسبة 4.9%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 3.7%.
في ترتيب أضخم الأساطيل الحربية في الشرق الأوسط، جاءت إيران في المركز الأول في المنطقة، بينما حصلت على المركز الرابع عالميا، وتلتها مصر في المركز الثاني، بينما حصلت على الترتيب السادس عالميا.
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