مقارنة بين الجيشين السوري والتركي

أورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، مقارنة بين الجيشين، السوري، الذي يحتل المرتبة رقم 55 عالميا، والتركي، الذي يحتل المرتبة رقم 11 بين أقوى 138 جيشا في العالم.

ويعتمد الموقع في تصنيف قوة الجيوش، على العديد من العوامل، التي تشمل المساحة الجغرافية، وعدد سكان الدولة، إضافة إلى عدد القوات العاملة في الجيش، وعتاده العسكري.