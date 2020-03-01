انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23

من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، غدا الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، ويتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس.