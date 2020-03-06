تفاصيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 23

تشهد إسرائيل فراغا سياسيا منذ نحو عام، حيث أجريت انتخابات أولى للبرلمان "الكنيست" في أبريل / نيسان 2019 الماضي، وانتهت نتائج الانتخابات الثالثة في أيلول / سبتمبر الماضي (قبل الأخيرة في مارس/آذار الجاري)، إلى حالة من التوازن حالت دون تمكن أي من الحزبين الكبيرين "الليكود" و"أزرق أبيض" في تشكيل ائتلاف حكومي برئاسته أو من خلال شراكة بينهما.