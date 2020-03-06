تفاصيل انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ 23

وزاد الموقف تعقيدا نظرا لتشبث زعيم اليمين رئيس الحكومة الانتقالية بنيامن نتيناهو بكرسي الحكم في محاولة لإنقاذ نفسه من لوائح الاتهام التي وجهت ضده من المستشار القضائي للحكومة بتهم الفساد وتلقي الرشوة والاحتيال، وخيانة الأمانة.
تشهد إسرائيل فراغا سياسيا منذ نحو عام، حيث أجريت انتخابات أولى للبرلمان "الكنيست" في أبريل / نيسان 2019 الماضي، وانتهت نتائج الانتخابات الثالثة في أيلول / سبتمبر الماضي (قبل الأخيرة في مارس/آذار الجاري)، إلى حالة من التوازن حالت دون تمكن أي من الحزبين الكبيرين "الليكود" و"أزرق أبيض" في تشكيل ائتلاف حكومي برئاسته أو من خلال شراكة بينهما.
وزاد الموقف تعقيدا نظرا لتشبث زعيم اليمين رئيس الحكومة الانتقالية بنيامن نتيناهو بكرسي الحكم في محاولة لإنقاذ نفسه من لوائح الاتهام التي وجهت ضده من المستشار القضائي للحكومة بتهم الفساد وتلقي الرشوة والاحتيال، وخيانة الأمانة.
صنفت النرويج كأفضل مكان في العالم لتنشئة الأطفال وإعداد الأجيال الجديدة للمستقبل، وفقًا لما كشفت عنه دراسة حديثة شاركت بها مؤسسات عالمية، فيما كانت البلدان الإسكندنافية بين أفضل الدول أيضًا.
من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23، غدا الاثنين، على يومين متتاليين، يشارك فيها 29 قائمة حزبية، ويتنافس فيها كل من حزب "الليكود" الحاكم، بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الحالي، وحزب "أرزق أبيض"، بقيادة الجنرال بيني غانتس.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين، وتعيين آخرين بدلا منهم.
تبرز هذه الإنفوجرافيك الدول صاحبة أعلى سرعة للإنترنت في العالم والأخرى ذات السرعة الأدنى.
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