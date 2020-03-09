7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا

"افتقد وجهي"، كلمات سبق وصرح بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشير إلى الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البيت الأبيض، لتجنب إصابة الرئيس الأمريكي بعدوى كورونا.

وتشير التقارير والأبحاث العالمية، إلى أن عادة "مسح الوجه"، أحد أخطر العادات التي يمكن أن تكون سببا في نقل عدوى فيروس "كورونا" الجديد.

ونشر موقع "8 دايز" تقرير يقدم فيه مجموعة من النصائح، التي يمكن من خلالها التخلص من عادة "مسح الوجه".