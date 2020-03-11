6 نصائح لتجنب تأثير الأتربة على الجيوب الأنفية

تؤدي الأتربة ودرجات الحرارة المتفاوتة إلى التهاب الجيوب الأنفية، الذي ينتج عنه تورم والتهاب المساحات الموجودة داخل الأنف، ويؤدي ذلك إلى العديد من الأعراض. ويتسبب ذلك في صعوبة التنفس من الأنف، إضافة إلى أن ذلك قد يرافقه شعور بتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وقد تشعر بآلام نابضة في الوجه أو صداع، بحسب موقع "هيلثي لاين".