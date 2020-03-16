أحداث تسببت في تأجيل الدراسة في مصر

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أمس الأحد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى اليوم الأحد، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.
لم يكن انتشار فيروس "كورونا" المستجد هو أول حدث يجبر وزارة التعليم المصرية على تأجيل الدارسة لمدة أسبوعين، اعتبارا من 15 مارس/ آذار 2020، إذ شهدت مصر أحداثا خلال الـ30 عاما الماضية دفعتها لتعليق الدراسة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أمس الأحد، إن حالات كورونا فى مصر وصلت إلى 126 حالة حتى اليوم الأحد، بعد تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس.
تؤدي الأتربة ودرجات الحرارة المتفاوتة إلى التهاب الجيوب الأنفية، الذي ينتج عنه تورم والتهاب المساحات الموجودة داخل الأنف، ويؤدي ذلك إلى العديد من الأعراض. ويتسبب ذلك في صعوبة التنفس من الأنف، إضافة إلى أن ذلك قد يرافقه شعور بتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وقد تشعر بآلام نابضة في الوجه أو صداع، بحسب موقع "هيلثي لاين".
"افتقد وجهي"، كلمات سبق وصرح بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشير إلى الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البيت الأبيض، لتجنب إصابة الرئيس الأمريكي بعدوى كورونا.
يحتفل العالم اليوم، 8 مارس/ آذار، باليوم العالمي للمرأة، للدلالة على الاحترام العام والتقدير والحب للمرأة، نظرا لإنجازاتها الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تشهد إسرائيل فراغا سياسيا منذ نحو عام، حيث أجريت انتخابات أولى للبرلمان "الكنيست" في أبريل / نيسان 2019 الماضي، وانتهت نتائج الانتخابات الثالثة في أيلول / سبتمبر الماضي (قبل الأخيرة في مارس/آذار الجاري)، إلى حالة من التوازن حالت دون تمكن أي من الحزبين الكبيرين "الليكود" و"أزرق أبيض" في تشكيل ائتلاف حكومي برئاسته أو من خلال شراكة بينهما.
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