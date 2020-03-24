أكبر مصدرين ومستوردين للأسحلة في العقد الأخير

احتلت أمريكا، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2019، المركز الأول في الإنتاج العالمي للسلاح، بنسبة 36 في المئة، بينما أنتجت روسيا 21 في المئة من الإنتاج العالمي للسلاح في غضون نفس الفترة.