محطات في تاريخ العلاقات الإماراتية السورية منذ 2011

ونعرض في هذا الإنفوجرافيك أهم محطات العلاقات الإماراتية السورية منذ اندلاع أحداث عام 2011 في سوريا.
بحث ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هاتفيا، يوم الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك فيما يعتبر أول اتصال هاتفي بينهما من سنوات.
ونعرض في هذا الإنفوجرافيك أهم محطات العلاقات الإماراتية السورية منذ اندلاع أحداث عام 2011 في سوريا.
تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة في العالم للمرة الثالثة على التوالي، فيما جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية وتلتها سويسرا في المرتبة الثالثة. صدر تقرير السعادة العالمي السنوي في اليوم العالمي للسعادة الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 20 مارس/ آذار، في حين يجتاح فيروس كورونا العالم ويتسبب في مقتل الكثيرين.
احتلت أمريكا، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2019، المركز الأول في الإنتاج العالمي للسلاح، بنسبة 36 في المئة، بينما أنتجت روسيا 21 في المئة من الإنتاج العالمي للسلاح في غضون نفس الفترة.
اختلف العلماء والباحثون الطبيون لسنوات حول التعريف الدقيق لمصطلح "وباء"، لكن الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع، هو أنه يشير إلى وقوع المرض وانتشاره على نطاق واسع عادة ما يتجاوز البلدان والمناطق الجغرافية.
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