قاعدة "كي1" الجوية

أعادت قوات بعثة التحالف الدولي، يوم أمس الأحد، الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف داخل معسكر "كي1" في محافظة كركوك، شمالي البلاد، إلى القوات العراقية.

وتعرضت قاعدة "كي1" لهجمات بعشرات الصواريخ نوع كاتيوشا، مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

وأعادت بعثة التحالف الدولي، يوم الخميس الماضي 26 مارس الجاري، الموقع الذي كانت تشغله في قاعدة القيارة الجوية، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، إلى القوات العراقية، والانسحاب منه وفق التزام التحالف الدولي من إعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية.