ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا

بحث ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هاتفيا، يوم الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذلك فيما يعتبر أول اتصال هاتفي بينهما من سنوات.