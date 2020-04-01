عقوبات فرضتها الدول على مخالفي قواعد الحجر الصحي وحظر التجوال

أوقع فيروس كورونا المستجد بالعديد من الضحايا بين متوفين ومصابين، من الكوادر الطبية والأطقم الصحية العاملة في مواجهة الوباء في مختلف دول العالم، لكونهم في الصفوف الأمامية لمحاربته، وهم أكثر عرضة للعدوى.