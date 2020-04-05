قاعدة الحبانية الجوية

وذكر بيان صادر عن التحالف أمس السبت "يقوم التحالف بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية".
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش (المحظور في روسيا) تسليم قاعدة الحبانية العسكرية، بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية.
وذكر بيان صادر عن التحالف أمس السبت "يقوم التحالف بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية".
فرضت العديد من الدول بعض العقوبات المشددة على مخالفي التدابير والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وباء كورونا.
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 937 ألف مصاب، بينهم أكثر من 47 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 195 ألف شخص، حتى اليوم الخميس 2 أبريل/نيسان 2020. وظهر الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5100 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 110 آلاف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة. كيف يمكنك التعافي منزليا من كورونا إذا لم تكن إصابتك في مراحلها النهائية؟ هنا نجيب عن هذا السؤال..
أوقع فيروس كورونا المستجد بالعديد من الضحايا بين متوفين ومصابين، من الكوادر الطبية والأطقم الصحية العاملة في مواجهة الوباء في مختلف دول العالم، لكونهم في الصفوف الأمامية لمحاربته، وهم أكثر عرضة للعدوى.
أعادت قوات بعثة التحالف الدولي، يوم أمس الأحد، الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف داخل معسكر "كي1" في محافظة كركوك، شمالي البلاد، إلى القوات العراقية.
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