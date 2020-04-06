بالأرقام... حصيلة عام من العمليات العسكرية في طرابلس

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في الرابع من أبريل/ نيسان 2019، أطلق الجيش الليبي في الشرق عملية عسكرية نحو العاصمة طرابلس.
انطلقت العملية بحسب إعلان الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بهدف تحرير العاصمة مما أسماها "الميليشيات"، وعلى الرغم من اعتراف أعضاء من المجلس الأعلى للدولة بوجود بعض الميليشيات في العاصمة، وفيما بعد تأكيد وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، إلا أن حكومة الوفاق رفضت الهجوم على العاصمة وشكلت عملية بركان الغضب لصد الهجوم القادم من الشرق.
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