أجهزة التنفس الصناعي… كيف تعمل وطرق تصنيعها؟

يلعب جهاز التنفس الصناعي دورا حاسما في برامج الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، لأنه يستطيع نقل الأكسجين إلى الرئتين عندما يعجز المريض عن الحصول عليه بالطريقة العادية نتيجة تدهور حالته الصحية.