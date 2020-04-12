8 معلومات عن منحة العمالة غير المنتظمة في مصر

تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية، في صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يوم الاثنين، 13 أبريل/ نيسان وذلك بعدما عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كشفت دراسة علمية حديثة الوقت الذي يظل فيه فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، نشطا للعدوى على الأسطح المختلفة.
أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات باستخدام الأقنعة الطبية، فيما يخص جائحة فيروس "كورونا". ويؤكد اختصاصيو المنظمة أن الأقنعة لا تكون فعالة إلا بالاقتران مع تدابير الوقاية الأخرى ولا يجب على الجميع ارتداؤها.
بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، الوقف الشامل لإطلاق النار في اليمن، التي بدأت منذ 5 سنوات، ما هي آثار تلك الحرب على البلاد؟
كلف الرئيس العراقي برهم صالح، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة المؤقتة. وتم التكليف داخل قصر السلام في منطقة الجادرية وسط بغداد، بحضور عدد من القيادات السياسية، بينهم رئيس "تيار الحكمة" عمار الحكيم، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
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