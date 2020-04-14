6 نصائح مهمة للعاملين في بيوتهم

تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية، في صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة يوم الاثنين، 13 أبريل/ نيسان وذلك بعدما عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.