كيف تتفادى انتقال عدوى كورونا عبر هاتفك؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام إلى الإجراءات الوقائية، مثل غسل اليدين، والبقاء في المنزل، وتنظيف الأسطح التي يلمسها الشخص عادة.

وفيما يتعلق بالأمر الأخير، فهناك نوع واحد من الأسطح التي قد يهمل البشر تطهيرها وهي شاشات اللمس وأغطية الهواتف المحمولة، رغم أنه قد تشكل خطرًا كبيرًا لنقل العدوى بحسب موقع "هيلث لاين".