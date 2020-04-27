فوائد الصيام والممنوعون منه

وبحسب موقع "هيلث لاين"، يحد الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم، كما يقاوم الالتهابات.
فوائد عديدة للجسم يمكن أن يستفيد منها بسبب الصيام، ليس من ضمنها فقط تقليل الوزن وحرق الدهون.
وبحسب موقع "هيلث لاين"، يحد الصيام من مقاومة الجسم للأنسولين ويعزز من التحكم في نسبة السكر بالدم، كما يقاوم الالتهابات.
تعرّف على مدة حياة فيروس كورونا في درجات حرارة مختلفة وعلى أسطح مواد مختلفة.
تتفاوت ساعات الصيام من منطقة إلى أخرى حول العالم، بصورة تجعل الصيام في منطقة بعينها أكثر في عدد الساعات من منطقة أخرى، ويصل عدد ساعات الصوم في بعض المناطق إلى 20 ساعة، وفي مناطق أخرى لا تزيد عن 12 ساعة.
تتفاوت ساعات الصيام بين الدول العربية وبعضها، حيث تصل إلى 16 ساعة صيام في بعض الدول، وتصل أقل ساعات الصيام إلى 14 ساعة، في اليمن.
يخوض معظم المسلمين حاليا تجربة صيام استثنائية خلال شهر رمضان، نظرا لما يجري في العالم من إجراءات استثنائية مرتبطة بتفشي جائحة كورونا المستجد.
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