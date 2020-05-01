6 علامات تشير إلى أن لديك نقص فيتامين "د"

أجبر العديد من الأشخاص على الحجر الصحي لحماية أنفسهم من عدوى "كوفيد-19"، لكن عدم التعرض المطول لأشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى نقص عنصر مهم لجسمنا وهو فيتامين "د".

ويلعب فيتامين "د" دورًا مهمًا في امتصاص الكالسيوم وبالتالي تعتمد عليه صحة عظامنا، وقد يؤدي نقصه إلى هشاشة العظام والكسور، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجسم الذي يحتوي على مستويات منخفضة من هذا الفيتامين أن يعاني من ضعف العضلات والتعب وحتى مشاكل الصحة العقلية.