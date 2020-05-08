كيف تنقص وزنك في رمضان دون الشعور بالجوع؟

نعرض في هذا الإنفوجرافيك 7 حيل تساعدنا على التخلص من الوزن الزائد دون الحاجة للشعور القوي بالجوع.
ربما يتسبب الشعور بالجوع طوال نهار رمضان في حالة من النهم وقت الإفطار، ما يؤثر سلبا على الصحة العامة وأيضا زيادة كبيرة في الوزن.
نعرض في هذا الإنفوجرافيك 7 حيل تساعدنا على التخلص من الوزن الزائد دون الحاجة للشعور القوي بالجوع.
أدت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي. ومنح البرلمان العراقي ثقته لحكومة رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية.
تنصح جميع دول العالم مواطنيها بالبقاء في المنزل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وهو ما دفع الشركات العاملة في مجال الصحة إلى تطوير تطبيقات خاصة لإجراء الكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية دون الخروج من المنزل.
تدرج ساتي في السلك الدبلوماسي، من درجة السكرتير الثاني إلى درجة السفير، وبعث إلى عدد من البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج، وتنقل في مسيرته الدبلوماسية بين مختلف بلدان العالم خدمة لبلاده، حيث عمل سفيرا للسودان ببروكسل، وأنجمينا وباريس، ثم مستشارا للشؤون السياسية بالقصر الرئاسي لبعض الوقت، بحسب.
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