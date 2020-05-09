أضخم 7 أساطيل حربية في العالم 2020

تنصح جميع دول العالم مواطنيها بالبقاء في المنزل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وهو ما دفع الشركات العاملة في مجال الصحة إلى تطوير تطبيقات خاصة لإجراء الكشف على المرضى ومتابعة حالتهم الصحية دون الخروج من المنزل.