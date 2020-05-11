أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"

أعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن 19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرين، بعد استهداف سفينة حربية إيرانية بنيران صديقة خلال تمرينات عسكرية قبالة ميناء بندر عباس جنوبي إيران في مياه الخليج.