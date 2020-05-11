الكاتشب... معلومات طريفة عن الصلصة الأكثر رواجا حول العالم

بدأ هنري جي هاينز، من مدينة بيتسبرغ الأمريكية في إنتاج الكاتشب عام 1876، واعتمد على مادة البكتين وزيادة نسبة الخل للحفاظ على صلاحية الصلصة أطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من انتشار الكاتشب في أمريكا واشتهارها به، إلا أن نشأته لا تعود للولايات المتحدة ولكن إلى الصين في القرن السادس الميلادي، حيث يعود اسم "كاتشب" إلى لغة هوكين الصينية "kê-tsiap"، وفقا لما نشرته "ناشونال جيوغرافيك".