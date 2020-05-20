10 معلومات عن قانون الأسرة في مصر

ما زال قانون الأسرة المصري يثير الكثير من الجدل والصراع بين قطبي المجتمع "الرجل والمرأة"، وبشكل خاص ما يتعلق بحضانة الأطفال وعملية الرؤية بعد طلاق الأبوين.
كشفت شركة "ستراتيجي أناليتكس"، المختصة في أبحاث السوق عن قائمة الهواتف الأكثر مبيعا في الربع الأول من العام الجاري 2020.
توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معظم اقتصادات العالم، بسبب أزمة انتشار وباء كورونا، إذ كشفت بيانات الصندوق أن متوسط مستويات نمو الاقتصاد العالمي تتراجع بنسبة 3 في المئة، بينما تصل مستويات التراجع لاقتصادات الدول المتقدمة لنسب أكبر.
يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة في 15 مايو/أيار من كل عام، من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948.
تعمل مصر وإثيوبيا والسودان على الوصول إلى اتفاق مرضٍ، من أجل ملء سد النهضة، وهناك خلافات على فترة الملء التى تنوي إثيوبيا البدء فيها شهر يوليو 2020 بينما ترفض مصر ذلك
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