ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟

لا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها، بين حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج وحكومة شرق ليبيا الموالية للمشير خليفة حفتر، وفي 19 يناير 2020 عقد مؤتمر برلين من أجل تسوية الأزمة، بمشاركة 11 دولة، والذي خرج بعدة توصيات، لكنها لم تتحول إلى واقع ملموس على الأرض.