مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة

قام علماء أمريكيون بتحليل 2572 حالة مصابة بـ «كوفيد-19» لدى الأطفال والمراهقين. حسب معطيات اليوم، تعتبر هذه أكبر عينة في الفئة العمرية من الولادة إلى 17 عاما. في الواقع، لم يكن لدى المتخصصين بيانات كاملة عن جميع المرضى. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك معلومات حول الحالات التي تلقت العلاج في المشافي إلا لدى 745 حالة.