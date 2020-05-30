مدينة الدقم.. قلعة سلطان عمان الاقتصادية الضخمة

تعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى مناطق الاستثمار الرئيسة بسلطنة عُمان، ومن المؤمل أن تصبح أكبر مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قام علماء أمريكيون بتحليل 2572 حالة مصابة بـ «كوفيد-19» لدى الأطفال والمراهقين. حسب معطيات اليوم، تعتبر هذه أكبر عينة في الفئة العمرية من الولادة إلى 17 عاما. في الواقع، لم يكن لدى المتخصصين بيانات كاملة عن جميع المرضى. فعلى سبيل المثال، لم يكن هناك معلومات حول الحالات التي تلقت العلاج في المشافي إلا لدى 745 حالة.
لا تزال الأزمة الليبية تراوح مكانها، بين حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج وحكومة شرق ليبيا الموالية للمشير خليفة حفتر، وفي 19 يناير 2020 عقد مؤتمر برلين من أجل تسوية الأزمة، بمشاركة 11 دولة، والذي خرج بعدة توصيات، لكنها لم تتحول إلى واقع ملموس على الأرض.
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