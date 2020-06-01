في زمن الجائحة... كيف تحمي نفسك من العدوى خلال العمل

على خطى الصين، تتجه الكثير من دول العالم إلى التخفيف من قيود حركة المواطنين التي اقتضتها ضرورة الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهدف الدول في المقام الأول إلى إعادة حياة المواطنين لطبيعتها والحفاظ على عجلة الإنتاج دائرة لتعويض الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها، نتيجة إغلاق البلاد، لكن كيف ينبغي للعاملين حماية أنفسهم من العدوى مع استمرار انتشار المرض؟

وفقًا لما نقله موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" عن مجلة "بونته"، فإن عودة المواطنين إلى مواقع العمل، يجب أن تتسم بالحذر الشديد، نظرًا لأن العدوى ما زالت قائمة، ونصحت الموظفين بعدد من إجراءات الحيطة لتجنب التقاط مرض "كوفيد 19".