صراع الفيل والتنين الذي لا ينتهي

تعاني العلاقات الصينية الهندية من مشكلات خامدة تحت الرماد، تعلن عن نفسها من فترة لأخرى، وفي طليعة هذه المشكلات يقف الخلاف على مناطق حدودية، يدعي كل من البلدين ملكيتها.