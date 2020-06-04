3 أطواق نجاة من "الجلوس القاتل" في العمل

قررت دول عدة أن تفتح حدودها مع إجراءات أخرى حذرة، ضمن خطة العودة التدريجية إلى ما كانت أوضاعها عليه قبل الإغلاق الذي فرضته لمواجهة تفشي وباء كورونا.