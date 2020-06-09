صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره

صفقة "أوبك +" هي اتفاقية للحد من إنتاج النفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين الكبار الآخرين خارج المنظمة. تعمل منذ عام 2017، وتشمل حاليًا 23 دولة، بما في ذلك روسيا. في شهر أبريل/ نيسان، اتفق ممثلو المنظمة على تخفيض قياسي في الإنتاج بمعدل 9.7 مليون برميل في اليوم.